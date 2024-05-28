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Виктория Боня раскрыла, сколько ей предлагали за секс

Блогерша Боня заявила, что миллиардер предлагал ей 50 млн рублей за секс

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пожилой миллиардер предлагал ей 50 миллионов рублей за ночь с ней.

Боня отметила, что бизнесмен, который ей предлагал интим за деньги, входил в список Forbes. Она опубликовала переписку с помощником этого предпринимателя. В опубликованных скриншотах ассистент заявил, что его начальник «примерно одного уровня» с сооснователем компании Microsoft Биллом Гейтсом. Блогерша отказалась.

«Меня это и оскорбило, но и польстило. Просто задумайтесь. Человек готов заплатить мне 50 млн просто за ночь со мной. Этот босс — какой-то миллиардер из списка Forbes. Но только я не вещь и я не продаюсь!» — заявила телеведущая.

13 февраля Боня объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым. Блогерша и предприниматель разошлись без скандалов и смогли сохранить дружеские отношения. 1 марта телеведущая призналась, что одной из причин разрыва с Гасановым стала разница в возрасте. Она старше бизнесмена на 14 лет.

Виктория Боня рассказывала, что два года скрывала отношения с Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной. В октябре 2023 года они стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото.

Ранее Виктория Боня пожелала себе роман с 60-летним миллиардером.

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