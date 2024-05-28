Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Критик заявил о влиянии Кончаловского на актерские способности Высоцкой

Критик Шпагин заявил, что Высоцкая выросла как актриса из-за Кончаловского

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинокритик Александр Шпагин заявил в беседе с порталом «Страсти», что фильм «Огненный мальчик» может стать для актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой новым витком в карьере.

«Огненный мальчик» станет первым кинопроектом для Высоцкой за несколько лет. По мнению Шпагина, артистка постепенно превращается в выдающуюся актрису из обычной, «какой она была еще до Кончаловского».

«Раньше ведь она играла главные роли в не очень известных фильмах, а потом она все лучше и лучше становилась. Я думаю, в том числе благодаря школе Кончаловского, в данном случае домашней школе. То есть шла явная работа над собой», — заявил кинокритик.

Шпагин признался, что ждет от Высоцких еще более разносторонних работ, чем раньше. Кинокритик считает, что актриса редко появляется на экранах, так как у нее есть выбор, где сниматься.

«Ей уже не нужно зарабатывать себе имя, да и с деньгами, я думаю, все у нее в порядке. Но, может быть, до сих пор остается флер: «Это жена такого-то режиссера, пускай он ее и снимает». Это часто бывает вообще в кинематографическом мире. Выйдет замуж за кого-нибудь актриса, набирающая популярность, а потом ее уже никто не снимает», — рассказал Шпагин.

Юлия Высоцкая познакомилась с режиссером Андреем Кончаловским на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. У пары двое общих детей: Мария и Павел.

Ранее Юлия Высоцкая рассказала, как Андрей Кончаловский сделал ей предложение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами