Критик заявил о влиянии Кончаловского на актерские способности Высоцкой

Кинокритик Александр Шпагин заявил в беседе с порталом «Страсти», что фильм «Огненный мальчик» может стать для актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой новым витком в карьере.

«Огненный мальчик» станет первым кинопроектом для Высоцкой за несколько лет. По мнению Шпагина, артистка постепенно превращается в выдающуюся актрису из обычной, «какой она была еще до Кончаловского».

«Раньше ведь она играла главные роли в не очень известных фильмах, а потом она все лучше и лучше становилась. Я думаю, в том числе благодаря школе Кончаловского, в данном случае домашней школе. То есть шла явная работа над собой», — заявил кинокритик.

Шпагин признался, что ждет от Высоцких еще более разносторонних работ, чем раньше. Кинокритик считает, что актриса редко появляется на экранах, так как у нее есть выбор, где сниматься.

«Ей уже не нужно зарабатывать себе имя, да и с деньгами, я думаю, все у нее в порядке. Но, может быть, до сих пор остается флер: «Это жена такого-то режиссера, пускай он ее и снимает». Это часто бывает вообще в кинематографическом мире. Выйдет замуж за кого-нибудь актриса, набирающая популярность, а потом ее уже никто не снимает», — рассказал Шпагин.

Юлия Высоцкая познакомилась с режиссером Андреем Кончаловским на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. У пары двое общих детей: Мария и Павел.

Ранее Юлия Высоцкая рассказала, как Андрей Кончаловский сделал ей предложение.