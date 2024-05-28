Волочкова ответила на слухи о скорой свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи о скорой свадьбе. Об этом сообщает mk.ru.

Слухи появились после того, как Волочкова пришла в платье невесты на красную дорожку премии «Ру.ТВ». Артистка заявила, что ни о каких намеках на свадьбу не было речи. Она объяснила свой наряд соответствующим дресс-кодом. Танцовщица уточнила, что все звезды пришли на мероприятие в белых платьях и костюмах.

«Зачастую удивляюсь тому, насколько у людей многих такой креатив в голове, что даже сами по себе они могут такое придумать», — отметила артистка.

Волочкова заявила, что люди узнают, если у нее появится возлюбленный. На данный момент ее сердце свободно.

В мае Волочкова призналась, что мечтает о пышной свадьбе. Она понадеялась, что сможет осуществить свое желание, когда встретит достойного мужчину.

В 2005 году Волочкова родила дочь Ариадну от предпринимателя Игоря Вдовина. В 2007-м бизнесмен и артистка сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в Екатерининском дворце. Через год пара рассталась.

Ранее Волочкова объяснила, почему не заводит отношения с мужчинами после курортных романов.