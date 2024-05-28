«Нехорошо получилось»: Александр Лазарев о спектакле с Бузовой во МХАТе

Режиссер и телеведущий Александр Лазарев на шоу «Легенда» от RTVI назвал некорректным участие Ольги Бузовой в скандальном спектакле МХАТа «Чудесный грузин».

«Ольга Бузова — сама по себе личность провокационная: о ней столько всяких разговоров ходило. Артистам театра было обидно. Да и Бузовой это обидно, потому что она не обезьянка в клетке, на которую надо пойти посмотреть… Это все так, чисто привлечь зрителей. С двух сторон нехорошо получилось, мне кажется», — высказался Лазарев.

Режиссер уточнил, что считает Бузову не певицей, а «интернет-персоной». Лазарев считает, что экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков расценивал приглашение певицы на роль не иначе как провокацию. По мнению Лазарева, такая инициатива стала оскорбительной для многих профессиональных актеров, которые годами ждут, когда их пригласят играть на сцене МХАТ.

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