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Стала известна дата выхода «Денискиных рассказов» с Лизой Моряк и Яниной Студилиной

Сериал «Денискины рассказы» по произведениям Виктора Драгунского выйдет 1 июня

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KION

Премьера семейного комедийного сериала «Денискины рассказы» с Лизой Моряк и Яниной Студилиной состоится 1 июня в онлайн-кинотеатре KION . Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

История сериала происходит одновременно и в прошлом, и в современности. По сюжету дедушка Денис Викторович пытается унять шестилетнего внука Дениса, рассказывая ему о своем собственном детстве. Оказывается, что в глубине души родственники похожи, несмотря на существенную разницу в возрасте. Для Дениса эти рассказы становятся еще и фантастическим порталом в советское прошлое, поводом исследовать удивительный окружающий мир.

Режиссером выступил внук советского писателя Артем Драгунский. В основу сценария вошли рассказы Виктора Драгунского «Похититель собак», «Чики-брык», «Расскажите мне про Сингапур», «Человек с голубым лицом», «Англичанин Павля». Его написал Гайк Асатрян, известный по проектам «Вася не в себе» и «Манюня», совместно с Ерзией Ертлес («Теща»).

В каст вошли: Александр Пашутин («Все наоборот»), Янина Студилина («Сестры»), Лиза Моряк («Онегин»), Кирилл Мелехов («Кентавр»), а также юные артисты — Максим Матузный, Вероника Зверева, Дмитрий Калихов и др.

Ранее дочь художника-блокадника потребовала у Русского музея вернуть ей картины отца.

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