Мари Краймбрери отреагировала на поцелуй Давы и Бузовой

Певица Мари Краймбрери отписалась от блогера Давы (настоящее имя — Давид Манукян) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), о воссоединении с которым звезда сообщала в марте.

Это случилось после того, как в сети появились новости о поцелуе Манукяна с Ольгой Бузовой на съемках шоу «Сокровища императора». Издание «Звездач» опубликовало ролик, в котором Бузова просит Даву подойти к ней, а затем целует его в губы. Сам Манукян не сопротивляется.

При этом 9 марта Мари Краймбрери подтвердила воссоединение с Манукяном. Она призналась, что «сошлась с бывшим» на сцене своего концерта в Минске. Воссоединение произошло осенью 2023 года. Певица добавляла, что чувствует себя романтичной в отношениях.

О романе Бузовой с Давой стало известно в 2019 году. В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла блогера в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам мужчины, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

После участия в шоу «Сокровища императора» Дава снова подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слух о возобновлении романа с певицей. Однако мать Бузовой Ирина опровергла, что дочь воссоединилась с блогером.

Ранее Татьяна Буланова рассказала об одержимом фанате.