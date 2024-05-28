Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Ворониных» ответила Водонаевой: «Люди хотят хайповать»

Актриса Мария Ильюхина обвинила Водонаеву в хайпе на скандале «Ворониных»

close
100%
maria_iliukhina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Ильюхина призналась, что ей были неприятны слова блогерши Алены Водонаевой в свой адрес на фоне скандала с сиквелом «Ворониных». Слова артистки передает Voice.

«Я понимаю, что люди хотят хайповать на этой теме, конечно же. И мне просто становится все равно, что пишут», — призналась Ильюхина.

Она уверена, что ее высказывания никак не скажутся на дальнейшей карьере. По словам актрисы, она лишь высказала свою позицию о том, что с ней поступили некрасиво создатели шоу «Костя-Вера».

До этого Ильюхина, узнав о том, что ее не позвали на проект, возмутилась решением продюсеров. Отмечалось, что актриса не прошла пробы. Позднее звезда «Ворониных» Екатерина Волкова напомнила, что за творческие решения в сериале отвечают режиссер, креативные продюсеры, сценаристы, кастинг-директоры, исполнительные продюсеры, а актеры могут только пройти или не пройти кастинг. Затем Ильюхина обвинила Волкову в лицемерии.

Водонаева же в Telegram-канале осудила поведение Ильюхиной за «непрофессионализм и глупость».

«Для продюсеров и режиссеров эта дама теперь официально в графе «обезьяна с гранатой», от которой не знаешь, чего ожидать. Что за неуместная публичная истерика?» — написала блогерша.

Ранее актер из сериала «Склифосовский» женился на поклоннице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами