Звезда «Ворониных» ответила Водонаевой: «Люди хотят хайповать»

Актриса Мария Ильюхина призналась, что ей были неприятны слова блогерши Алены Водонаевой в свой адрес на фоне скандала с сиквелом «Ворониных». Слова артистки передает Voice.

«Я понимаю, что люди хотят хайповать на этой теме, конечно же. И мне просто становится все равно, что пишут», — призналась Ильюхина.

Она уверена, что ее высказывания никак не скажутся на дальнейшей карьере. По словам актрисы, она лишь высказала свою позицию о том, что с ней поступили некрасиво создатели шоу «Костя-Вера».

До этого Ильюхина, узнав о том, что ее не позвали на проект, возмутилась решением продюсеров. Отмечалось, что актриса не прошла пробы. Позднее звезда «Ворониных» Екатерина Волкова напомнила, что за творческие решения в сериале отвечают режиссер, креативные продюсеры, сценаристы, кастинг-директоры, исполнительные продюсеры, а актеры могут только пройти или не пройти кастинг. Затем Ильюхина обвинила Волкову в лицемерии.

Водонаева же в Telegram-канале осудила поведение Ильюхиной за «непрофессионализм и глупость».

«Для продюсеров и режиссеров эта дама теперь официально в графе «обезьяна с гранатой», от которой не знаешь, чего ожидать. Что за неуместная публичная истерика?» — написала блогерша.

Ранее актер из сериала «Склифосовский» женился на поклоннице.