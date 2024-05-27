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Рамилю Искандер приговорили к 6,5 года колонии по делу о наркотиках

Суд Пензы приговорил актрису Искандер к 6,5 года колонии по делу о наркотиках

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Wikimedia Commons

Суд в Пензе приговорил актрису Рамилю Искандер к 6,5 года колонии по делу о наркотиках. Об этом сообщает РИА Новости.

Искандер обвинили по части пятой статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Следствие пришло к выводу, что в начале 2023 года Рамиля Хисамова договорилась со знакомым из Пензы о создании интернет-магазина, торгующего запрещенными веществами.

Затем Хисамова купила у неизвестных лиц оптовую партию мефедрона в 2,6 кг, забрала ее из тайника и часть отдала знакомому для перевозки в Пензу. Остальные наркотики остались у актрисы. 15 февраля 300 граммов мефедрона поступили в продажу в онлайн-наркошопе.

Хисамова и ее подельники Ярослав Шалев и Владимир Холькин были задержаны в конце года. При обыске у актрисы нашли амфетамин, кокаин и 1966 граммов мефедрона.

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