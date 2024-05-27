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«Дешевле Оземпика»: плюс-сайз-певицу Лиззо высмеяли в «Южном Парке»

Певица Лиззо порадовалась пародии на себя в мультсериале «Южный парк»

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lizzo/TikTok

Плюс-сайз-певицу Лиззо (Lizzo, настоящее имя Мелисса Джефферсон) высмеяли в мультсериале для взрослых «Южный парк», освещающем актуальные темы. Об этом сообщает NBC.

В эпизоде «Конец ожирению», вышедшем накануне на канале Paramount+, один из персонажей, толстяк Картман, мечтает похудеть. Он узнает о лекарстве для диабетиков «Оземпик», которое используют для этого звезды шоу-бизнеса, и открывает для себя бодипозитив — ему выписывают слушать Лиззо и смотреть ее клипы.

«Лиззо заставит вас полюбить свой вес, она на 90% дешевле «Оземпика». Согласно исследованиям, 70 процентов пациентов на Лиззо плевать хотели на свой вес. Она помогает вам есть все, что хотите, и почти не двигаться », — говорится в рекламе препарата, показанной в мультфильме.

В конце эпизода Картман заявляет, что «Оземпик» — для богатых, а бодипозитив — для бедных. Сама певица уже отреагировала на выход серии.

«Я действительно показываю миру, как любить себя и плевать на других, и вот даже эти ребята в Колорадо знают, кто я, и выпускают про меня мультик, которому уже 25 лет», — посмеялась она.

Накануне Дженнифер Лопес раскрыла секрет стройности на фоне слухов об «Оземпике».

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