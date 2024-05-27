«Симпатичнее и смешнее»: в киноиндустрии нашли замену Кологривому

Юный российский актер Марк Эйдельштейн может заменить скандального Никиту Кологривого, особенно после триумфа на Каннском фестивале, считает главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская. Однако ему еще предстоит развить свой потенциал, так как пока он привлекается к достаточно однотипным ролям, заявила она в беседе с НСН.

Напомним, фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера удостоился 7,5-минутных оваций после премьеры в Каннах, а также получил главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Главные роли в картине исполнили Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.

«Я думаю, что Эйдельштейн подвинет Кологривого. Он симпатичнее, смешнее и пока еще не наделал таких глупостей, как Никита, — считает Ромодановская. — Есть такое выражение: «огонь, вода и медные трубы», медные трубы – это слава, но далеко не все их проходят. Никита Кологривый испытание медными трубами не прошел».

Эйдельштейну нужно работать над своим потенциалом, так как он хорошо он себя показал в комедийных ролях, но его драматический талант еще предстоит оценить, считает главред ProfiCinema. Она также призвала перестать называть его «российским Тимоти Шаламе», отметив, что подобные сравнения делать слишком рано.

В ближайшее время Эйдельштейну, по мнению Ромодановской, нужно «притормозить», чтобы зрители не устали от него из-за слишком большого количества работ.

Марк Эйдельштейн ранее раскрыл реакцию на победу «Аноры» в Каннах.