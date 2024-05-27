Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стас Михайлов ответил на слухи об отмене концерта в Санкт-Петербурге

Певец Стас Михайлов опроверг слухи об отмене концерта в Санкт-Петербурге

close
100%
Global Look Press

Певец Стас Михайлов опроверг в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи об отмене концерта в Санкт-Петербурге.

Михайлов сообщил, что его юбилейный концерт пройдет 20 июня в Ледовом дворце. Артист хочет провести выступление «не менее эмоциональным», чем в Москве.

«Санкт-Петербург — это один из первых городов, который встретил меня и открыл как артиста. Я за это вам очень признателен и благодарен! Я еду к вам со всей своей дружной командой! Будем петь и дарить друг другу эмоции!» — отметил исполнитель.

22 мая шоумен Стас Барецкий заявил, что в Санкт-Петербурге происходит якобы массовая отмена концертов Стаса Михайлова.

Барецкий отметил, что не знает точно причины отмен. Однако шоумен предположил, что они связаны с возможным возвращением певицы Аллы Пугачевой в Россию.

23 мая стало известно об отмене концерта Михайлова в Екатеринбурге. Выступление артиста должно было состояться 6 апреля, но после было перенесено на 21 мая. Теперь мероприятие перенесли снова — на 26 октября.

Как рассказали представители площадки «Екатеринбург-ЭКСПО», все билеты остаются действительными для новой даты, а те, кто не сможет посетить концерт в эту дату, могут оформить возврат средств.

Ранее Стас Михайлов рассказал, когда уйдет со сцены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами