Стас Михайлов ответил на слухи об отмене концерта в Санкт-Петербурге

Певец Стас Михайлов опроверг в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи об отмене концерта в Санкт-Петербурге.

Михайлов сообщил, что его юбилейный концерт пройдет 20 июня в Ледовом дворце. Артист хочет провести выступление «не менее эмоциональным», чем в Москве.

«Санкт-Петербург — это один из первых городов, который встретил меня и открыл как артиста. Я за это вам очень признателен и благодарен! Я еду к вам со всей своей дружной командой! Будем петь и дарить друг другу эмоции!» — отметил исполнитель.

22 мая шоумен Стас Барецкий заявил, что в Санкт-Петербурге происходит якобы массовая отмена концертов Стаса Михайлова.

Барецкий отметил, что не знает точно причины отмен. Однако шоумен предположил, что они связаны с возможным возвращением певицы Аллы Пугачевой в Россию.

23 мая стало известно об отмене концерта Михайлова в Екатеринбурге. Выступление артиста должно было состояться 6 апреля, но после было перенесено на 21 мая. Теперь мероприятие перенесли снова — на 26 октября.

Как рассказали представители площадки «Екатеринбург-ЭКСПО», все билеты остаются действительными для новой даты, а те, кто не сможет посетить концерт в эту дату, могут оформить возврат средств.

Ранее Стас Михайлов рассказал, когда уйдет со сцены.