Ирина Дубцова перенесла концерт в Липецке

Певица Ирина Дубцова сообщила в Telegram-канале, что перенесла концерт в Липецке.

Выступление должно было состояться 27 мая, однако было перенесено на 30 сентября. Все билеты действительны на новую дату. Причиной переноса стала болезнь артистки.

«Отмены и переносы бывают у всех артистов, к сожалению. Мы люди. Иногда мы болеем. Я заболела, думала, выздоровлю, но не успела к Липецку», — рассказала певица.

Ирина Дубцова стала известной после победы в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. В 2005 году артистка выпустила дебютный альбом «О нем». Она является лауреаткой премий «Золотой граммофон», «Телезвезда» и «Муз-ТВ».

В апреле Дубцова рассказала, что у нее появились проблемы со здоровьем после швейцарской прививки от аллергии. У артистки поднялась температура до 38,5 °C.

В августе 2023 года Дубцова пожаловалась, что сбылся ее «самый страшный кошмар». Певица упала во время концерта в Сочи. У артистки запнулась нога из-за высоких каблуков и неровной поверхности сцены. Она жаловалась на боли в ноге.

Ранее Ирина Дубцова призналась, что препятствовала музыкальным начинаниям сына.