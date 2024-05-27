Петросян предсказал мутацию юмора

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Народный артист РСФСР Евгений Петросян заявил о кризисе в сфере юмора. Его цитирует «Абзац».

По словам Петросяна, в юморе сейчас катастрофические проблемы — люди перестали ходить на концерты, и ситуация уже не выправится.

«Жанр будет мутировать или исчезнет. Наполняемость залов снизилась, потому что люди начали побаиваться собираться после трагедии в «Крокусе», — сказал Петросян.

Телевидение, продолжил он, показывает концерты юмористов, поэтому многие смотрят их бесплатно, а в зале обязательно находятся 15–30 человек, которые записывают все на телефон.

«Потом они выдергивают самые удачные, с их точки зрения, шутки и публикуют в сети», — пожаловался он.

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