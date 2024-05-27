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«Наговор бывших»: Кристина Асмус рассказала об ужасной ночи

Актриса Кристина Асмус пожаловалась на сильную зубную боль

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о бессонной ночи из-за сильной зубной боли.

По словам звезды «Интернов», прошедший уикенд был для нее тяжелым, потому что она сильно страдала от зубной боли. При этом актриса уточнила, что даже повреждения при переломе ноги не казались ей такими мучительными. Асмус обратилась в больницу недалеко от загородного дома, где ей вкололи обезболивающее. Актриса уже запланировала поехать на работу, но все же решила вместо этого поехать вылечить зуб.

«Слезки образумились, на сон времени уже не хватило, и я готова была ехать на запись, но волшебное снадобье перестало действовать, и опять понеслось. Сейчас съездила в клинику, и слава богу, что я послала на фиг свой синдром отличницы. Ситуация была критическая, зуб удалили, швы наложили, ничего не болит, и я довольная с опухшим лицом еду играть спектакль», — резюмировала Асмус.

Недавно Асмус предстала перед камерой с ультракороткой стрижкой. Актриса позировала в черном тренче и серых джинсах. Знаменитость попросила поклонников, чтобы они не искали «смыслы там, где их нет». Асмус объяснила резкую смену имиджа тем, что ее волосы испортились из-за осветления, окрашиваний, начесов и использования плоек.

Ранее Марина Хлебникова обратилась к врачам из-за страха онеметь.

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