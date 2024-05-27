Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лерчек рассказала о новом хобби после скандала с налоговой: «Я поставила цель»

Блогер Лерчек заявила о серьезном намерении научиться петь

close
100%
ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер Лерчек рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что планирует всерьез заняться вокалом.

«Я буду петь! Я поставила цель! Главное — не сдаваться! Никогда! Даже когда это кажется невозможным», — подчеркнула Лерчек.

Она попросила поклонников не смеяться над ее первыми попытками, а также призналась, что ей пока стыдно записывать ролики со своим вокалом. Тем не менее Лерчек все-таки продемонстрировала фанатам свои навыки.

В 2023 году Лерчек была фигуранткой уголовного дела. Создательница инфопродуктов выплатила около 500 млн рублей долга, штрафов и пени перед государством. Дело о неуплате налогов прекратили. Однако в апреле на Лерчек снова подали в суд из-за долга в 22 миллиона рублей.

Претензии к компании блогера возникли у организации, которая занималась логистическими процессами, связанными с отправкой косметики потребителям. Судебный процесс завершился мировым соглашением, в рамках которого Чекалина должна погасить долг в пять этапов до 31 мая. Со своей стороны, «Темполайн» вернет Чекалиной оставшиеся на складе товары.

Ранее автор «Сердца Пармы» Алексей Иванов рассказал о новом романе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами