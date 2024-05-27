Лерчек рассказала о новом хобби после скандала с налоговой: «Я поставила цель»

Блогер Лерчек рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что планирует всерьез заняться вокалом.

«Я буду петь! Я поставила цель! Главное — не сдаваться! Никогда! Даже когда это кажется невозможным», — подчеркнула Лерчек.

Она попросила поклонников не смеяться над ее первыми попытками, а также призналась, что ей пока стыдно записывать ролики со своим вокалом. Тем не менее Лерчек все-таки продемонстрировала фанатам свои навыки.

В 2023 году Лерчек была фигуранткой уголовного дела. Создательница инфопродуктов выплатила около 500 млн рублей долга, штрафов и пени перед государством. Дело о неуплате налогов прекратили. Однако в апреле на Лерчек снова подали в суд из-за долга в 22 миллиона рублей.

Претензии к компании блогера возникли у организации, которая занималась логистическими процессами, связанными с отправкой косметики потребителям. Судебный процесс завершился мировым соглашением, в рамках которого Чекалина должна погасить долг в пять этапов до 31 мая. Со своей стороны, «Темполайн» вернет Чекалиной оставшиеся на складе товары.

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