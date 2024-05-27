Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Янковский и Кологривый могут получить главные роли в российской версии «Сверхъестественного»

theGirl: актеры Янковский и Кологривый могут сыграть в «Сверхъестественном»

close
100%
START

Актеры Иван Янковский и Никита Кологривый претендуют на главные роли в российской адаптации сериала «Сверхъестественное». Об этом пишет theGirl.

Издание подчеркивает, что о планах адаптировать знаменитый американский сериал под российские реалии пока только ходят слухи. Предположительно, производством займется телеканал ТНТ, а на главные роли братьев Сэма и Дина Винчестеров могут взять коллег по «Слову пацана» — Ивана Янковского и Никиту Кологривого.

Сюжет оригинального сериала «Сверхъестественное» рассказывает о двух братьях, которые колесят по США и борются с различными проявлениями нечистой силы.

Недавно стало известно, что Юра Борисов и Никита Кологривый могут сыграть антагониста в сиквеле фильма «Король и Шут». Съемки планируют начать осенью 2024 года, а весной 2025 года новый фильм о панк-группе «Король и шут» планируют выпустить в прокат. Режиссером выступит автор сериала про «Короля и Шута» Рустам Мосафир.

Ранее начались съемки второго сезона драмы «Жить жизнь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами