Янковский и Кологривый могут получить главные роли в российской версии «Сверхъестественного»

Актеры Иван Янковский и Никита Кологривый претендуют на главные роли в российской адаптации сериала «Сверхъестественное». Об этом пишет theGirl.

Издание подчеркивает, что о планах адаптировать знаменитый американский сериал под российские реалии пока только ходят слухи. Предположительно, производством займется телеканал ТНТ, а на главные роли братьев Сэма и Дина Винчестеров могут взять коллег по «Слову пацана» — Ивана Янковского и Никиту Кологривого.

Сюжет оригинального сериала «Сверхъестественное» рассказывает о двух братьях, которые колесят по США и борются с различными проявлениями нечистой силы.

Недавно стало известно, что Юра Борисов и Никита Кологривый могут сыграть антагониста в сиквеле фильма «Король и Шут». Съемки планируют начать осенью 2024 года, а весной 2025 года новый фильм о панк-группе «Король и шут» планируют выпустить в прокат. Режиссером выступит автор сериала про «Короля и Шута» Рустам Мосафир.

Ранее начались съемки второго сезона драмы «Жить жизнь».