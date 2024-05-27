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Ольга Зарубина пожаловалась на вампиров в своем окружении

Певица Ольга Зарубина призналась, что выберет мужа по нумерологии

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olgazarubina.off/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Ольга Зарубина в разговоре с PROZvezd заверила, что будет искать себе мужа по нумерологии.

«Мне нужен донор – «пятерка» или «семерка». Или «девятка». В нумерологии считается, что такие люди – белые маги, у которых очень много энергии. Правда, отдают они ее избирательно. Можно рассмотреть и «нейтрала», — пояснила Зарубина.

Артистка пожаловалась, что в ее окружении было очень много энергетических вампиров. По мнению Зарубиной, такие люди ей не подходят, так как ей самой нужна энергия для коммуницирования в обществе. Исполнительница призналась, что недавно отвергла ухаживания одного мужчины, посовещавшись с цифрами. Артистка не хочет тратить время на потенциального избранника, если тот не подходит ей по нумерологии.

«После общения с ним ты чувствуешь усталость, будто тебя высосали всего. Это первый признак вампиризма. Тебе нехорошо, неудобно, хочется уйти, но ты не можешь по какой-то причине. Если общаешься с человеком и летишь после этого, то он не является вампиром», — пояснила Зарубина.

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