«Майор Гром» обогнал Гая Ричи в российском прокате

Блокбастер режиссера Олега Трофима «Майор Гром: Игра» возглавил кинопрокат в России и СНГ за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

За прошедший уикенд боевик с Тихоном Жизневским в главной роли собрал в прокате 162,9 миллиона рублей. На втором месте — комедийный боевик Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел», собравший 57 миллионов рублей. Тройку лидеров замыкает фантастический фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед», он сумел заработать 39,4 миллиона рублей за выходные.

Фильм «Майор Гром: Игра» вышел в российский прокат 23 мая 2024 года. Сюжет третьего фильма происходит спустя год после событий второго. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице.

В новой части франшизы к своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский.

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