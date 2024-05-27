Стало известно об улучшении состоянии госпитализированной Немоляевой

Актриса Светлана Немоляева сдала первый отрицательный тест на коронавирус с момента госпитализации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, состояние артистки стабилизировалось, она идет на поправку. Если продолжится положительная динамика, Немоляеву могут выписать из госпиталя в ближайшие дни.

19 мая Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала 112, Немоляевой вызвали скорую из-за резкого ухудшения здоровья.

Позднее Театр Маяковского отменил спектакль «Бешеные деньги» с участием артистки. Ее показ перенесли на 1 июля.

Светлана Немоляева окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в 1958 году. После выпуска она стала актрисой Московского драматического театра на Спартаковской. А в 1959-м присоединилась к труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского, на сцене которого служит по сей день. Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин».

Ранее дочь Кудрявцевой попала в больницу.