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Дочь Кудрявцевой попала в больницу

Телеведущая Кудрявцева сообщила, что у ее дочери появились проблемы со здоровьем

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее дочь Маша попала в больницу.

У пятилетней Маши появились проблемы со здоровьем. Кудрявцева рассказала, что у дочери постоянно забит нос. Из-за этого врачи назначили девочке компьютерную томографию, чтобы исключить синусит.

«Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», — поделилась телеведущая.

Кудрявцева воспитывает дочь Машу от футболиста Игоря Макарова, с которым поженилась в 2013 году. Телеведущая родила дочь в 2018-м. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Знаменитость рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

У Кудрявцевой также есть сын Жан от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Телеведущая родила первенца в 1990 году.

В феврале Кудрявцева получила серьезную травму колена. Оказалось, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Ранее Кудрявцева призвала прекратить страдать фигней после слухов о гражданстве Румынии.

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