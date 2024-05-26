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Светикова рассказала о предложении руки и сердца от Харламова

Актриса Светикова призналась, что Харламов делал ей предложение

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и певица Светлана Светикова призналась в интервью с Лаурой Джугелией, что комик Гарик Харламов вставал перед ней на колено и делал предложение руки и сердца.

«Я уж не помню, предложение — не предложение. Но все восприняли это как помолвку. Но мы были дети. И я всегда понимала, что рано замуж не выйду», — поделилась артистка.

Светикова призналась, что даже не рассматривала замужество до 30 лет.

Светикова рассказала, что подружилась с Харламовым на съемках. Позже они жили с комиком на соседних улицах. Артистка отметила, что изначально даже не рассматривала юмориста как потенциального партнера, но позже влюбилась в него.

«Он был тогда худенький и хорош. Для меня он был хорошеньким и симпатичным. Мы постоянно смеялись, и он меня обожал. Очень-очень заботливый и очень-очень нежный. Мы никогда не ругались, никогда не цапались. Это была такая любовь», — рассказала певица.

Светикова также добавила, что Харламов не нравился ее родителям, однако она не знает причины неприязни. Отец и мать артистки не доверяли комику. Из-за этого певица ругалась с родителями. По словам актрисы, она рассталась с Харламовым из-за того, что встретила другого. Также ссоры с родителями повлияли на ее решение оборвать союз. Исполнительница отметила, что хорошо относится к экс-возлюбленному до сих пор.

«Мы порыдали, посидели поплакали. Потом общались какое-то время, виделись. А потом все сошло на нет. Последний раз мы виделись на Comedy, он увидел, что я в зале. И он ко мне пришел, но это было последний раз», — уточнила артистка.

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