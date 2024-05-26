Цискаридзе признался в любви Пугачевой

Артист балета и хореограф Николай Цискаридзе признался в интервью со Светланой Бондарчук, что любит певицу Аллу Пугачеву.

Цискаридзе отметил, что обожает Примадонну. По словам артиста, он ставит творчество Пугачевой превыше всего и жить не может без певицы.

«Даже я, имеющий возможность с ней пообщаться, достаточно близко, потому что мы много раз виделись, все равно не могу сказать, что хорошо знаю Пугачеву. Я люблю Аллу Борисовну, потому что я без нее не могу жить», — поделился танцор.

Цискаридзе отметил, что несмотря на их разное мировоззрение, он все-равно уважает Пугачеву.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

21 мая Алла Пугачева опубликовала на своем YouTube-канале новую песню «Ложный стыд». Слова к композиции написал известный поэт Михаил Гуцериев, который писал хиты для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других российских звезд. Новый трек посвящен романтическим чувствам и отношениям со своим возлюбленным.

Ранее Григорий Лепс усомнился, что Пугачева хочет напомнить о себе новой песней.