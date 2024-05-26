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Возлюбленная Золотухина вспомнила, как скрыла от артиста страшный диагноз

Актриса Линдт рассказала, что не сообщила Золотухину о неоперабельной опухоли

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Актриса Ирина Линдт рассказала на программе «Секрет на миллион», как посоветовала артисту Валерию Золотухину сделать МРТ после того, как знаменитость трижды ей позвонил, сообщая одно и то же.

«Врач говорит, что там опухоль огромная, как минимум год росла. Она была в отделе мозга, который непонятно за что отвечал. Не было ничего, проявлений не было. Это уже было неоперабельно. Это была глиобластома», — рассказала знаменитость.

Она вспомнила, что отправляла сделанные российскими медиками снимки зарубежным врачам, чтобы посоветоваться. Однако специалисты из Германии и Израиля подтвердили, что опухоль не подлежит операции. По словам Линдт, она не стала говорить возлюбленному о страшном диагнозе и попросила врачей сказать Золотухину, что у него был микроинсульт.

Линдт начала встречаться с Золотухиным в возрасте 24 лет. На тот момент Золотухину было 60 лет. В 2004 году артистка родила от него сына Ивана.

30 марта 2013 года Золотухин не стало в возрасте 71 года. Причиной стали осложнения, вызванные опухолью головного мозга.

Ранее стало известно, что у Пьера Нарцисса родилась внучка от внебрачного сына.

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