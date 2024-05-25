Лана дель Рей написала песню для фильма о Джеймсе Бонде

Певица Лана дель Рей подтвердила, что написала песню для титров фильма о Джеймсе Бонде «Спектр», но авторы «бондианы» отвергли трек. Ее цитирует Daily Mail.

Артистку спросили, почему она не исполняла песни для фильмов о Бонде.

«Как это не исполняла? Я написала для них песню «24», — сказала она.

Трек вошел в альбом Ланы дель Рей 2015 года «Honeymoon». В «Спектре» заглавную тему, «Writing's On The Wall», спел Сэм Смит.

«Сэм, ты сделал отличную работу. Однажды, может... Но я собираюсь продолжать воображать себя Нэнси Синатрой и то и дело притворяться, что моя песня попала в титры», — пошутила она.

Нэнси Синатра записала трек «You Only Live Twice» — заглавную тему пятого фильма Бондианы «Живешь только дважды» (1967).

Накануне стало известно, что актера Пирса Броснана, известного по роли Джейса Бонда в нескольких частях бондианы, будут судить за прогулку по горячим источникам в Йеллоустонском национальном парке в штате Вайоминг.

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