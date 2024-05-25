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ST не стал поддерживать критику Бузовой в адрес Насти Ивлеевой

Рэпер ST не стал критиковать Настю Ивлееву вслед за Бузовой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер ST и его супруга Ассоль не стали поддерживать критику Ольги Бузовой в адрес Насти Ивлеевой. Об этом пишет The Voice.

«Мы ни о ком плохо никогда не хотим высказываться. Тем более публично. Потому что это неправильно. Чем больше мы высказываемся плохо о других людях, тем больше мы даем пример, что такое можно делать», — уточнил ST.

Журналисты спросили мнение рэпера насчет того, почему Бузова допустила критические высказывания в адрес своей коллеги по шоу-бизнесу. ST не смог ответить на этот вопрос, назвав телеведущую «взрослым человеком».

Ольга Бузова стала гостьей премии «Прорыв года 2024», которая состоялась 20 мая в Москве. На мероприятии журналисты поинтересовались у телеведущей, кто, по ее мнению, достоин номинации «Кринж года». Артистка назвала блогершу Анастасию Ивлееву.

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее Виктория Боня похвасталась встречей со звездой турецких сериалов в Каннах.

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