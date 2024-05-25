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Телекритик объяснил, почему истории из «Наша Russia» вернулись в эфир

Телекритик Горбунов: появление сиквела «Наша Russia» соответствует тренду на старые хиты

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ТНТ

Появление сиквела шоу «Наша Russia», нового скетчкома «Светлаков +» соответствует тренду на старые хиты на ТВ, считает телекритик Александр Горбунов. Об этом он побеседовал с NEWS.ru.

«Это происходит на всех телеканалах и на том же ТНТ. Они вернули ситком «Счастливы вместе» — сделали «Букиных», сейчас идет продолжение «Общаги» — «Универ. 13 лет спустя», в прошлом году выходило шоу «Галустян +», сейчас запускают «Светлаков +», — перечислил перезапуски проектов он.

Еще когда в 2023 году Светлаков появился в составе юмористического шоу «Лига городов», говорит Горбунов, было очевидно, что ему дадут собственное шоу. По мнению критика, руководство ТНТ верит в высокие рейтинги шоу юмориста и потому решило вернуть и сам скетчком «Наша Russia», в котором Светлаков и Михаил Галустян снова встретятся.

24 мая состоялась премьера шоу «Светлаков+». Поклонники Светлакова узнали, как учительница из Воронежа Снежана Денисовна переквалифицировалась в гадалку, чем во взрослой жизни занимается подросток Славик и какие новости теперь комментирует живущий перед телевизором Сергей Беляков из Таганрога. В проекте появились новые персонажи: блогер-путешественник и «выживальщик» Рихард, заблудившийся в собственном особняке чиновник, пристрастившийся к алкоголю клерк Кирилл Антонов, к которому приходит Белка и охранник блогеров.

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