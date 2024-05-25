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«Жду новых версий»: Клава Кока ответила на слухи о разрыве

Певица Клава Кока назвала неверными версии фанатов о разрыве с Повериным

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klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на версии поклонников о разрыве с блогером Александром Повериным.

«Значит, версия один: закончился контракт. Версия два: я нашла себе мужчину побогаче. Версия три: я переписала все свое имущество, и он как бы от меня отстал. Версия четыре: я вернулась к бывшему. Жду новых версий. Все эти — неправильные», — посмеялась Кока.

Она напомнила, что скоро у нее выйдет клип на песню «Нет парня — нет проблем». Кока напомнила, что является артисткой, поэтому предупредила, что в ближайшее время ее публикации и высказывания в основном будут посвящены именно новой песне. Тем не менее она допустила, что некоторые из ее слов могут действительно касаться отношений с Повериным.

«Не факт, что это про мою личную жизнь… А может быть, и про личную. А может быть, у нас действительно был контракт», — заинтриговала певица.

После окончания проекта «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

Ранее Марк Тишман ответил на слухи о романе с Юлией Паршутой.

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