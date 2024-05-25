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Звезда «Очень странных дел» тайно вышла замуж за сына Бон Джови

Актриса Милли Бобби Браун вышла замуж за манекенщика Джейка Бонджови

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Evan Agostini/AP

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун тайно вышла замуж за сына музыканта Бон Джови — манекенщика Джейка Бон Джови. Об этом сообщает The Sun.

20-летняя актриса и 22-летний манекенщик заключили брак около недели назад. На церемонии присутствовали родители Милли и отец Джейка.

«Позже в этому году они планируют провести более масштабную церемонию в США, но сейчас они женаты по закону, со всеми документами. Это был очень тихий, романтический праздник с самыми близкими, перед которыми они произнесли свои клятвы», — рассказал источник в окружении семьи.

Бон Джови до этого заявлял, что уважает желание пары заключить брак в молодом возрасте. Он напомнил, что свою жену он также встретил еще подростком.

Милли и Джейк начали встречаться в 2021 году, а обручились в 2023 году.

Недавно Браун рассказала, что избранник сделал ей предложение во время дайвинга. Он спрятал кольцо под ракушку.

Ранее Марк Тишман ответил на слухи о романе с Юлией Паршутой.

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