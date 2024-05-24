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Влад Лисовец рассказал, как детская сказка помогла ему побороть мужской кризис

Стилист Лисовец признался, что «Маленький принц» помог ему справиться с кризисом

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Пресс-служба НТВ

Стилист Влад Лисовец на шоу «Пять книг» с Александром Цыпкиным рассказал, как сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» помогла ему побороть мужской кризис.

«Выживать в современном мире очень сложно. Мне было 40 лет, вообще кризис мужской. Да, я его прошел. Это был очень тяжелый кризис… Я избавился от Влада, и дальше стал жить Владислав. Ребенка я оставил, потому что вообще бы потерял себя», — пояснил Лисовец.

По мнению стилиста, роман французского писателя попал к нему в руки именно тогда, когда он нуждался в нем больше всего. Шоумен отметил, что и сейчас старается совмещать в себе ребенка и взрослого человека, однако он стал гораздо внимательнее, чтобы его не обманывали другие люди.

«Сейчас взрослый Владислав тоже очень подрос. Пока этот придурочный играет, второй тут же сечет по глазам, по мимике. Я анализирую, считываю людей. Владислав помогает Владику, чтобы его не обманули», — пояснил Лисовец.

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