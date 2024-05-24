«Я прыгаю на палке»: Юрий Куклачев о причинах инфаркта

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев в беседе с kp.ru признался, что у него начались проблемы с сердцем после коронавируса.

«Номер с першем «Кот и клоун», где я прыгаю на палке… Этот трюк я показывал и в 70 лет. И раньше. Номер уникальный, его никто в мире не исполняет, кроме меня. Вот и решил на своем 75-летии показать класс. Видимо переоценил свои силы. Да и возраст уже, и ковидом переболел в свое время», — отметил Куклачев.

По словам артиста цирка, именно после этого номера в антракте у него случился инфаркт. Куклачев отметил, что запаниковал в тот момент из-за большого количества человек в зале. Тем не менее программу довели до конца дети дрессировщика — Дмитрий, Владимир и Екатерина. Артист отметил, что пока не может сказать, когда вернется на сцену. Он уже начал самостоятельно ездить за рулем и гулять по нескольку часов, однако все еще чувствует слабость организма.

«Главная моя задача – поправиться. На это нужно время. Но я уже сажусь за руль автомобиля, гуляю по два часа в лесу. Устаю, конечно», — резюмировал Куклачев.

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