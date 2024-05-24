Кинокритик заявил о провале собравшего миллиард рублей фильма Бондарчука «Сто лет тому вперед»

Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН выразил мнение, что фильм «Сто лет тому вперед» провалился в прокате.

«Мне жаль, что провалилась в прокате картина «Сто лет тому вперед», на мой взгляд, качественный супергеройский фильм по американским лекалам. Но глупо сравнивать фильмы с бюджетом $8 миллионов с проектами Marvel с бюджетом в $400 миллионов, мы заведомо проигрываем», — высказался Шнейдеров.

Он считает, что последние несколько месяцев доказали, что россияне не смотрят отечественное кино, так как считают его некачественным. По словам Шнейдерова, люди осознали, что индийское, китайское и турецкое кино не может заменить им голливудские фильмы с Бенедиктом Камбербэтчем и другими известными актерами.

15 мая стало известно, что «Сто лет тому вперед» поставил рекорд российского проката. Всего картина по повести фантаста Кира Булычева заработала в прокате 1,193 миллиарда рублей, опередив такие проекты, как «Вторжение» (962 млн рублей) и «Притяжение» (1,040 млрд рублей). Таким образом, лента стала самым кассовым российским фантастическим проектом.

Ранее Алена Апина появилась на съемках сериала про «Комбинацию» после жалобы.