Психологи рассказали, какая музыка помогает в борьбе со стрессом

Если человек испытывает стресс, то на ранних этапах решить эту проблему может помочь прослушивание классической музыки, которая способствует выработке серотонина и дофамина. Еще одним видом «лечебной» музыки можно назвать рок, который удевятеряет запрос на поиск смысла, рассказал НСН практикующий психолог Михаил Хорс.

Музыка не только помогает справиться со стрессом, если он не стал слишком глубоким, но и является профилактикой его появления, считает специалист. Она оказывает на человека такое же сильное влияние, как спорт, общение и прогулки, подчеркнул он.

«Если человек уже хронически в стрессе и, возможно, даже переходит на депрессивную стадию, музыка может лишь на время отвлечь человека от стресса», – отметил психолог, подчеркнув, что в таком случае может уже понабиться помощь специалиста.

Россияне в последнее время чаще стали слушать рок – по мнению Хорса, этот вид музыки тоже может помогать в психологическим плане.

«Сейчас есть запрос на музыку со смыслом, поэтому рок здесь тоже выходит на первый план, там более замысловатые тексты», – объяснил он.

Напомним, ученые до этого установили, что при прослушивании музыки для снятия стресса жанр не имеет значения. В исследованиях отмечалось, что музыка в сочетании с терапией может дать хорошие результаты, а какой именно жанр – до сих пор неясно.

Ученые назвали песни, которые помогают есть в два раза меньше при стрессе.