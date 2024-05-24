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Лужина вспомнила о большой любви Высоцкого: «Пришли счастливые»

Актриса Лужина заявила, что у Высоцкого была большая любовь с актрисой Иваненко

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Aleksandr Sternin/Global Look Press

Актриса Лариса Лужина заявила в беседе с aif.ru, что у барда Владимира Высоцкого была большая любовь с актрисой Татьяной Иваненко.

«Уже будучи с Мариной Влади, Володя с Таней все равно не расставался — их дочка родилась в 1973 году. Отношения у них были бурные — то ругаются, то мирятся, то снова ссорятся», — призналась артистка.

Она пояснила, что роман Высоцкого с Иваненко был нестабильный, так как женщина была с крепким характером, а Высоцкий, в свою очередь, не любил, чтобы на него давили. Лужина вспомнила, как обрадовалась, когда бард пришел к ней и ее первому супругу Алексею Чардынину в гости с Иваненко после очередной ссоры пары.

«Однажды Володя с Таней к нам пришли очень счастливые. Но на завтра в ночи вдруг звонок в дверь. Леша пошел открывать. Возвращается: «Вставай, Володя пришел с Мариной Влади. Она бутылку водки принесла, надо стол накрыть». А я разозлилась. Так и не вышла к Марине, не познакомилась», — поделилась знаменитость.

Предположительно, роман Высоцкого и Иваненко начался в 1966 году и продлился несколько лет. Они не были в официальном браке. По слухам, актриса забеременела от барда, но тот не хотел ребенка, поэтому предложил избраннице сделать выбор между ним и малышом. В 1972 году Иваненко родила дочь Анастасию.

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