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Внуку Пугачевой стало плохо в США

Певец Никита Пресняков признался, что чуть не потерял сознание в США

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Global Look Press

Внук Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков признался, что ему стало плохо в парке развлечений в США, где исполнитель отмечал свое 33-летие. Его слова передает издание «7дней.ru».

«В глазах потемнело, чуть сознание не потерял... Никогда такого не было», — написал знаменитость.

Пресняков-младший пояснил, что инцидент произошел на одном из аттракционов: вагон слишком резко двигался и трясся, из-за чего звезда начал «отключаться». Певец пошутил, что не провел проверку на перегруз в свое 33-летие.

Никита Пресняков пошел по стопам родителей и продолжил семейные династии, с 2015 года он является солистом рок-группы «Multiverse». В сентябре 2022 года певец улетел из России после объявления частичной мобилизации. Музыкант живет с женой, моделью Аленой Пресняковой в США, здесь он начал заниматься съемкой клипов для артистов под творческим псевдонимом Nick Pres.

В мае продюсер Павел Рудченко предположил, что у Преснякова не получится сделать карьеру в США. По мнению критика, даже при сильном «покровительстве» в России из Преснякова «не получилось» сделать артиста. Рудченко отметил, что США — это страна с другим менталитетом, в которой «не нужны наши артисты».

Ранее актер Олег Алмазов ответил на слухи о романе с Булановой.

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