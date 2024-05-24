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Украинца с краденой картиной XVII века задержали в Польше

В Польше задержали украинца с картиной художника Линсена, похищенной в Нидерландах

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Westfries Museum

Гражданина Украины задержали в Польше после того, как пограничники в Кракове обнаружили у него похищенную в Нидерландах картину XVII века. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Полотно «Елиезер и Ребекка у колодца» Яна Линсена похитили в 2005 году из нидерландского музея Westfries вместе с 23 другими картинами и коллекцией из 70 серебряных изделий. Стоимость похищенного в музее оценили в €10 миллионов.

Утверждается, что позже музей вел переговоры с владельцами украденных картин на Украине, которые якобы требовали за них €5 миллионов, тогда как музей предлагал за возвращение €50 тысяч.

В операции по задержанию злоумышленника принимали, кроме польских пограничников, представители Украины и Нидерландов. Картину украинец, по версии следствия, привез в Польшу для продажи, сейчас он арестован на три месяца и может получить 10 лет тюрьмы.

Краденую картину поместили на временное хранение в галерею Королевского замка Кракова.

Накануне власти Франции изъяли более 100 работ русских авангардистов из художественной лаборатории в Париже. Предположительно, картины были украдены у частного коллекционера Усмана Хатиба.

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