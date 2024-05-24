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Муцениеце и Прилучный вместе пришли на выпускной сына, несмотря на суд

Актеры Муцениеце и Прилучный встретились на выпускном сына на фоне суда

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии с выпускного сына Тимофея, который проходил на теплоходе 23 мая.

«Сегодня у моего котика выпускной. Еще один год пролетел. Такой большой мальчик! Мамина защита и опора», — написала Муцениеце.

Она выложила в своем личном блоге видеоролики с наследником, на которых при этом не запечатлела Прилучного. Актер, в свою очередь, поделился фотографиями с того же мероприятия. Их репостнула на свою страницу нынешняя супруга Прилучного Зепюр Брутян.

Поклонники звезд, заявляет «Пятый канал», удивлены совместному выходу артистов на фоне судебной тяжбы. Фанаты знаменитостей надеются, что бывшие супруги в скором времени помирятся.

23 мая стало известно, что Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав.

Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

1 ноября 2023 года Муцениеце первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей— Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

Ранее Бритни Спирс гонялась за бывшим мужем с топором.

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