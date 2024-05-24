Муцениеце и Прилучный вместе пришли на выпускной сына, несмотря на суд

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии с выпускного сына Тимофея, который проходил на теплоходе 23 мая.

«Сегодня у моего котика выпускной. Еще один год пролетел. Такой большой мальчик! Мамина защита и опора», — написала Муцениеце.

Она выложила в своем личном блоге видеоролики с наследником, на которых при этом не запечатлела Прилучного. Актер, в свою очередь, поделился фотографиями с того же мероприятия. Их репостнула на свою страницу нынешняя супруга Прилучного Зепюр Брутян.

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23 мая стало известно, что Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав.

Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

1 ноября 2023 года Муцениеце первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей— Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

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