Николай Хомерики раскрыл подробности о сериале «Чистые»

Сериал «Чистые» режиссера Николая Хомерики затрагивает тему эмансипации женщин, а также рассказывает о том, как они жили 100 лет назад и пытались добиться свободы. Об этом сообщил сам режиссер, передает проект «Сноб».

«Например, главная героиня хочет стать врачом, но для женщины в то время это было практически невозможно. На тот момент таких примеров в истории было всего пару штук — считалось, что это чисто мужское занятие. И конечно, героини все время хотят отойти от того дела, которым занимаются, но у них это не очень получается. А может быть, и получается, не буду говорить», — поделился Хомерики.

Он уточнил, что действия картины разворачиваются в 1903 году в Санкт-Петербурге. По его словам, атмосфера в сериале «непростая», в нем раскрывается история о том, как девушки работают «разводчицами» — играют определенные роли и затем выманивают у клиентов деньги.

В феврале в пресс-службе Wink «Газете.Ru» сообщили, что в России завершились съемки исторического детективного сериала «Чистые». Они проходили не только в историческом центре Санкт-Петербурга и его окрестностях, но и в таких достопримечательностях, как Дворец Елизаветино, Усадьба Знаменка, Гатчинский дворец и других.

Сюжет рассказывает о проститутках Ксении и Стеше, которые работают в борделе Петербурга. Они живут под контролем безжалостной матроны, в этом мире вся роскошь и блага цивилизации достаются мужчинам, в то время как девушки вынуждены терпеть грубое обращение с собой. Главные роли достались Софье Синицыной и Диане Милютиной, также в сериале сыграли Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Марк Эйдельштейн и Виктория Исакова. Дата релиза пока неизвестна.

Ранее Хомерики рассказал о проблемах театральных вузов.