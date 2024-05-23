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Яна Поплавская пожаловалась на угрозы «украинских националистов» из-за фото с фронта

Актриса Яна Поплавская пожаловалась, что ее запугивают украинцы из-за поддержки СВО

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the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале опубликовала скриншот переписки с одним из «украинских националистов».

«Такие угрозы я получила сегодня в свой адрес от украинских националистов. Прислали мне, прикрываясь чужой личностью. Сначала хотели развести на деньги, потом стали угрожать. На что я ответила, что не боюсь их и прятаться не буду. Более чем уверена, что пишут какие-то крысы, подстилки СБУ», — написала Поплавская.

Она считает, что интернет-тролли хотят запугать ее, чтобы помешать поддерживать Россию и спецоперацию. Поплавская заверила, что обязательно «залегла бы на дно», если бы чувствовала себя хоть в чем-то неправой. По словам актрисы, она живет ради России, своих внуков и детей. Она убеждена, что делает все возможное ради победы над неравенством, несправедливостью и ненавистью.

23 апреля Яна Поплавская сообщила, что ее мужа избили во время мелкого ДТП. Супруг актрисы попал в небольшую аварию на дороге. Как только он вышел из машины, по словам Поплавской, неизвестный мужчина ударил его в голову — в область виска и уха.

Ранее Гузеева призналась, что никогда не мечтала о замужестве.

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