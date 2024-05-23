«Не кочевряжьтесь со своими годами»: Прохор Шаляпин о своих романах

Певец Прохор Шаляпин на телешоу «Утро.ТНТ» пожаловался, что его сердце свободно, так как все его подруги отошли в мир иной из-за старости.

«Знаете, я всегда говорю: молодежь, не кочевряжьтесь со своими годами! Они быстро улетят. Вот вам сегодня двадцать, а завтра уже девяносто! Все мои подруги, которым за девяносто, говорят: «Ой, да еще вчера мне было двадцать. Как же так?!» Но никто, из тех, кому двадцать, не сказал: «Ой, а мне уже завтра будет девяносто», — удивился Шаляпин.

Артист похвастался, что недавно записал совместный трек с Егором Шипом и Домиником Джокером, а также презентовал свою новую композицию в Кремлевском дворце. Шаляпин напомнил, что по образованию является руководителем народного хора, хотя, по мнению певца, в России за ним закрепилась слава «эталона красоты и вкуса». Артист подчеркнул, что окончил академию Гнесиных, поэтому по профессии является исполнителем народных песен, а не иконой стиля.

Ранее продюсер раскрыл имя певицы, которая «выстояла» перед Пугачевой.