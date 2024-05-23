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Netflix впервые показал нового Ведьмака после ухода Генри Кавилла

Актер Лиам Хемсворт появился в образе Ведьмака в новом тизере сериала Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix показал тизер четвертого сезона сериала «Ведьмак», где главную роль исполнит актер Лиам Хемсворт вместо Генри Кавилла.

«Путешествие продолжается. Вот ваш первый взгляд на Лиама Хемсворта в роли Геральта из Ривии», — написал Netflix.

В коротком минутном тизере главный герой ведет свою лошадь Плотву сквозь туман, до последнего не поворачиваясь к зрителям лицом. Лишь в последних секундах Хемсворт в образе Геральта поворачивает лицо к камере.

В четвертом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит актер Лиам Хемсворт. Генри Кавилл заявлял, что принял решение покинуть сериал из-за расхождений сюжета экранизации «Ведьмака» с книгами Анджея Сапковского. Однако в декабре 2022 года появилась информация, что артиста решили уволить из сериала из-за токсичного отношения к женщинам. По словам режиссера Марка Йобста, во всех трех сезонах Кавилл выполнял трюки самостоятельно, не позволяя использовать дублера.

24 июля 2023 года Netflix опубликовал трейлер последних серий «Ведьмака» с Генри Кавиллом.

Ранее режиссер Олег Трофим не исключил возможность четвертого фильма о Майоре Громе.

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