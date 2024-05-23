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Звезда «Слова пацана» рассказал о долгожданном подарке от супруги

Актер Рузиль Минекаев похвастался подаренной супругой игровой приставкой

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Актер Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале «Слово пацана», рассказал порталу «Страсти» о долгожданном подарке от супруги на день рождения.

«PlayStation 5. Я его очень хотел давно», — похвастался Минекаев.

Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился в театральном училище в 2015 году, а затем вместе учился в ГИТИСе. Пара воспитывает годовалого сына Рэмиля.

По словам Минекаева, его супруге поначалу было неприятно повышенное внимание к его персоне на фоне успеха «Слова пацана». Как заявил артист, со временем Азиза перестала придавать этому столько значения, так как была уверена в своем партнере. В январе жена актера призналась, что не смотрела «Слово пацана».

Минекаев говорил, что они с женой Азизой задумывались над вторым ребенком, однако из-за сложностей не захотели. Артист объяснил, что супруга хочет строить карьеру, а не сидеть все время дома с детьми.

Ранее Гузеева призналась, что никогда не мечтала о замужестве.

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