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Волочкова рассказала, когда решила стать балериной

Балерина Волочкова призналась, что выбрала профессию после просмотра «Щелкунчика»

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с «Пятым каналом», что определилась с профессией еще в пять лет.

Волочкова поставила себе цель стать балериной после просмотра спектакля «Щелкунчик». Артистка дебютировала на сцене Мариинского театра в 11 лет. Она тогда училась в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге. Артистка исполнила роль сестры Мари в балете «Щелкунчик». Танцовщица призналась, что испытывала большую ответственность за постановку.

«Да у меня каждое выступление и сейчас волнительно. Могу сказать, что ничего не изменилось», — поделилась балерина.

В мае Волочкова призналась, что занимается благотворительными спектаклями, поэтому редко афиширует свое появление на сцене. Она уточнила, что выступает каждые две недели, а в свободное время ходит в домашнюю баню.

В том же месяце Волочкова раскритиковала балетное общество и Большой театр, где раньше работала. Она назвала балет недобропорядочным и несправедливым.
По мнению Волочковой, ее хотели лишить права выхода на сцену из-за ее профессионализма, и сейчас она отстаивает свое право присутствовать на сцене с помощью благотворительности.

Ранее Волочкова объяснила, почему не заводит отношения с мужчинами после курортных романов.

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