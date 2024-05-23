Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Успенской напомнила Киркорову об ультиматуме: «Осталось три дня»

Адвокат Успенской Сенина заявила, что у Киркорова осталось три дня на извинения

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина заявила, что планирует обратиться в суд через три дня, если Филипп Киркоров не извинится перед певицей. Слова защитницы передает kp.ru.

«Нам ничего не оставалось, кроме того, как обратиться к нему с досудебной претензией — в течение десяти дней мы ждем ответ, и если не дожидаемся ответа, то обращаемся в суд. Осталось три дня. Если Киркоров не выполнит наши требования через три дня, мы подаем в суд», — уверила адвокат.

Сенина назвала судебную тяжбу вынужденной. Это случилось после того, как адвокат назвала не совсем уместными подобные иски и напомнила, что суды работают за счет денег налогоплательщиков.

17 мая сообщалось, что Успенская подала досудебную претензию к Киркорову из-за слов о попрошайке. Она уточнила, что речь идет о недавнем интервью певца, в рамках которого тот заявил, что Успенская «клянчила шмотки» у него.

В свою очередь адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что «ничего не знает» о претензии и предположил, что она может быть «ответом» на иск, который певец подал к Успенской ранее.

До этого исполнительница в интервью называла Киркорова женоненавистником. Впоследствии исполнитель потребовал опровергнуть сказанное, а также подал в суд на Успенскую на 10 млн рублей. В ответ артистка в одном из постов в социальных сетях предложила Киркорову деньги на новые брюки и призвала его спуститься к народу.

Ранее Бьянка рассказала, как избранник продал ради нее «Мерседес».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами