Адвокат Успенской напомнила Киркорову об ультиматуме: «Осталось три дня»

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина заявила, что планирует обратиться в суд через три дня, если Филипп Киркоров не извинится перед певицей. Слова защитницы передает kp.ru.

«Нам ничего не оставалось, кроме того, как обратиться к нему с досудебной претензией — в течение десяти дней мы ждем ответ, и если не дожидаемся ответа, то обращаемся в суд. Осталось три дня. Если Киркоров не выполнит наши требования через три дня, мы подаем в суд», — уверила адвокат.

Сенина назвала судебную тяжбу вынужденной. Это случилось после того, как адвокат назвала не совсем уместными подобные иски и напомнила, что суды работают за счет денег налогоплательщиков.

17 мая сообщалось, что Успенская подала досудебную претензию к Киркорову из-за слов о попрошайке. Она уточнила, что речь идет о недавнем интервью певца, в рамках которого тот заявил, что Успенская «клянчила шмотки» у него.

В свою очередь адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что «ничего не знает» о претензии и предположил, что она может быть «ответом» на иск, который певец подал к Успенской ранее.

До этого исполнительница в интервью называла Киркорова женоненавистником. Впоследствии исполнитель потребовал опровергнуть сказанное, а также подал в суд на Успенскую на 10 млн рублей. В ответ артистка в одном из постов в социальных сетях предложила Киркорову деньги на новые брюки и призвала его спуститься к народу.

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