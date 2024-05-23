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Могила Градского находится в заброшенном состоянии

«КП»: россияне возмущены заброшенной могилой Александра Градского

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Поклонники Александра Градского возмущены тем, что на могиле композитора до сих пор не установлен памятник. Об этом сообщает издание kp.ru.

«Всегда года хватает для утряски земли. На годовщину и ставят памятник. Тут явно дело в приоритете вопроса наследства над вниманием к усопшему»; «А вот оградки нет — это, конечно, не очень…»; «Считаю, что памятник, оградка, уборка могилы — это как некая дань уважения, которую родственники оказывают своему близкому», — сетуют россияне.

Фанаты мэтра отмечают, что прошло уже три года с тех пор, как не стало композитора. Они считают, что за это время семья должна была установить хотя бы оградку. Поклонники призывают навести порядок на могиле Градского.

Семья Градского на протяжении долгого времени занята судебными тяжбами о разделе наследства. В мае 2024 года Тверской суд Москвы зарегистрировал апелляцию третьей жены композитора Ольги. Она возмущена, что ей ничего не завещали. При этом Градская уже подавала в суд в 2022 году, так как хотела, чтобы ей выделили долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром. Ей отказали.

20 ноября дети композитора Даниил и Мария подавали апелляцию по иску о разделе имущества. Они требовали выделить им больше наследства. А 7 декабря вдова Градского Марина Коташенко подала в суд на его детей.

Ранее актриса Немоляева вышла на связь после сообщений об ухудшении состояния.

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