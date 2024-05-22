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Рэпер ST купил черешню за миллион рублей

Рэпер ST пошутил, что купил черешню за миллион рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рэпер ST (Александр Степанов) заявил, что купил черешню за миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Степанов объяснил, что 21 мая снимал клип на песню «Минутами», где фигурировала черешня. После съемок остались неиспользованные ягоды, которые отдали артисту.

«Я сегодня передал деньги за клип, и мне передали в ответ оставшуюся черешню. Я ходил, шутил, что купил черешню за миллион рублей», — поделился рэпер.

6 февраля ST исполнил свои песни для бойцов Росгвардии в Луганской народной республике (ЛНР). 9 февраля состоялся официальный релиз песни «Дай ему сил». Музыкант признался, что ему важно было получить обратную связь о своем творчестве. Рэпер заявил, что военнослужащие оценили его песни и порадовались, что патриотические композиции появляются. Также рэпер обрадовался тому, что его концерт на передовой получился достаточно камерным.

По словам музыканта, он написал новую композицию во время поездки в Донбасс, однако изначально не планировал выпускать трек. После того как военнослужащие спросили, почему песня не выходит, он принял решение ее выпустить.

Ранее Инстасамку убрали из программы концерта в Кремле.

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