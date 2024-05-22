Продюсер назвал самый успешный зарубежный аналог «Фабрики звезд»

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в беседе с NEWS.ru, что испанская версия «Фабрики звезд» стала самой успешной среди зарубежных аналогов.

Бабичев отметил, что в Испании проект показывают с начала нулевых и программа до сих пор популярна. По словам продюсера, у выпускников зарубежной фабрики есть устойчивая аудитория по 300-500 тысяч человек.

Бабичев считает, что российской команде «Новой Фабрики звезд» стоит равняться на коллег из Испании.

«Премьеры песен и презентации студийных песен уже происходят в звездном доме, расписывается тур. Уже пишут, что на концерте в Барселоне близко к аншлагу. Там ведется серьезная работа. Браво организаторам!» — заявил продюсер.

По словам Бабичева, организаторы испанского проекта уже на протяжении многих лет придерживаются единой концепции и не привносят ничего нового в шоу.

20 мая Мария Гордеева стала победительницей проекта «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Девушка получила три миллиона рублей в качестве приза на развитие в творчестве. На проекте она исполнила сольно свою песню «Дай мне».

Ранее продюсер заявил, что Шнуров «подложил свинью» на «Новой Фабрике звезд».