Виктория Боня посетила вечеринку Жан-Клода Ван Дамма

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приехала на Каннский кинофестиваль.

«Так интересно видеть реакцию людей, кто еще не видел результаты моей пластики», — поделилась телеведущая.

В рамках кинофестиваля также прошла вечеринка актера Жан-Клода Ван Дамма, на которой выступил музыкант Хосе Луис Кастильо. Боня посетила мероприятия. Она опубликовала видео, как пела и танцевала на вечеринке.

«Легендарные. Поют на вечеринке Жан-Клода Ван Дамма на яхте в Каннах босиком!» — отметила блогерша.

1 марта Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может вернуться в Монако. Как оказалось, в августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции. Известно, что хирургическое вмешательство прошло в Лос-Анджелесе. Телеведущая объяснила, что для нее было очень важно сделать операцию именно в тех числах.

21 мая Боня вернулась в Монако. Она пожаловалась на засохший сад в своей квартире.

Ранее Виктория Боня рассказала, получит ли ее дочь гражданство России.