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Гоген Солнцев пожаловался, что супруга не хочет гулять с новорожденным сыном по улице

Шоумен Солнцев: жена выставляет коляску с ребенком на балкон вместо прогулки

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solntcev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Шоумен Гоген Солнцев в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что его супруга Полина Давыдова не хочет гулять с ребенком по улице.

«Заставил, можно сказать. А то Полина все время на балкон коляску выставляла, чтоб Ваня свежим воздухом дышал. Солнышко на улице, погодка замечательная. Первая теплая прогулка у малого предстоит. Вообще, многие ли прогулку с малышами по улице заменяют отстойником на балконе? Это вообще нормально?» — уточнил Солнцев.

Многие фанаты в комментариях под публикацией посоветовали шоумену взять проблему под свой контроль и самому пройтись с ребенком по улице. Некоторые также предположили, что Солнцев мало выделяет денег своей супруге на то, чтобы пойти в салон красоты и привести себя в порядок.

28 февраля Солнцев сообщил о рождении сына Ивана. Шоумен опубликовал фото с детской ручкой и заявил, что сотворил «самое большое чудо на свете». Жена Гогена Полина Давыдова — падчерица его экс-супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович, с которой шоумен развелся в 2021 году. У женщины есть двое сыновей 17 и 18 лет от первого брака.

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