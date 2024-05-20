У Марии Миногаровой случился нервный срыв на шоу

У модели и телеведущей Марии Миногаровой случился нервный срыв на шоу «Сокровища императора». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

У Миногаровой произошел конфликт с участником Паруром Хачатуровым. В ролике, опубликованном изданием, герои проекта ссорятся. Хачатуров кричит на Миногарову матом, а та просит его «закрыть рот». Между ними происходит стычка в такси.

«Она ведет себя вызывающе, некрасиво, невоспитанно. Тебя здесь никто не держит, нам без тебя будет очень хорошо, спокойно», — заявила другая участница Елена Ершова.

Ершова заявила, что во время стычки в такси Миногарова подняла руку на Хачатурова. Сама модель это отрицает. Телеведущая уточнила, что кинула в него печенье из-за мата и оскорблений. Она возмутилась обвинениям, что якобы била Парура. Модель ушла с общего собрания после данных заявлений.

«Я не хочу, чтобы эта женщина вообще открывала рот в мою сторону. Это просто возмутительно. Вы можете сказать что угодно. Что вам не нравлюсь я, что не нравится мой характер. Но так сидеть врать, что я кого-то ударила — это про верх кринжа», — заявила телеведущая.

Хачатуров подтвердил, что Миногарова его не била.

Ранее у Аланы Мамаевой случился разрыв мениска на шоу «Сокровища императора».