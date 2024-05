В Межконтинентальной киберспортивной лиге оценили новый фильм Гая Ричи

Фильм «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи стал не серьезной военной драмой по документальной книге британского военного корреспондента Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции», а «башнесносной» экранизацией игровой серии испанского разработчика Pyro Studios и издателя Eidos Interactive. Об этом RuNews24 рассказал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко.

Он отметил, что Гай Ричи является «прирожденным трикстером и плутом», который может обмануть ожидания зрителей.

«В фильме все прямо как в обожаемых нами Commandos: Behind Enemy Lines (1998), Commandos: Beyond the Call of Duty (1999) и Commandos 2: Men of Courage (2001). В общем, олдфаг-фанат серии будет в восторге, а остальные рискуют не понять этот абсолютно видеоигровой «геймплейный» фильм», — отметил Горбаченко.

Данные, опубликованные на портале kinobusiness.com за период с 16 по 19 мая, показали, что фильм «Министерство неджентльменских дел» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав 122,1 миллиона рублей за прошедшие выходные.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что ей нравится режиссер Гай Ричи.