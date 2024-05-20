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В Межконтинентальной киберспортивной лиге оценили новый фильм Гая Ричи

Киберэксперт Горбаченко назвал Гая Ричи прирожденным трикстером и плутом

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Black Bear

Фильм «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи стал не серьезной военной драмой по документальной книге британского военного корреспондента Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции», а «башнесносной» экранизацией игровой серии испанского разработчика Pyro Studios и издателя Eidos Interactive. Об этом RuNews24 рассказал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко.

Он отметил, что Гай Ричи является «прирожденным трикстером и плутом», который может обмануть ожидания зрителей.

«В фильме все прямо как в обожаемых нами Commandos: Behind Enemy Lines (1998), Commandos: Beyond the Call of Duty (1999) и Commandos 2: Men of Courage (2001). В общем, олдфаг-фанат серии будет в восторге, а остальные рискуют не понять этот абсолютно видеоигровой «геймплейный» фильм», — отметил Горбаченко.

Данные, опубликованные на портале kinobusiness.com за период с 16 по 19 мая, показали, что фильм «Министерство неджентльменских дел» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав 122,1 миллиона рублей за прошедшие выходные.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что ей нравится режиссер Гай Ричи.

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